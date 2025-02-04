Бывший канцлер Германии Шредер попал в больницу: стало известно, какой диагноз поставили другу Путина

Бывшего федерального канцлера Германии Герхарда Шредера экстренно госпитализировали. По информации врачей, у политика наблюдается "типичный синдром выгорания с признаками глубокого истощения и острого недостатка энергии".

Видео дня

Также у Шредера обнаружили "проблемы с концентрацией внимания и памятью, а также расстройство сна". Об этом сообщает немецкое издание BILD.

По информации профессора психологии, который оказывает помощь Шредеру, бывший канцлер "ни в настоящее время, ни в обозримом будущем не способен справиться с физическим и психологическим стрессом длительного и публичного допроса в следственной комиссии".

В свою очередь, глава следственного комитета в Шверине Себастьян Элерс заявил, что новость о госпитализации Шредера стала неожиданностью. По его словам, в последнее время тот "казался очень бодрым".

Примечательно, что Шредер должен был давать показания о связях с российским диктатором Владимиром Путиным. Речь идет, в частности, о российском влиянии на строительство газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Шредер был лоббистом своего друга, диктатора РФ Путина, в Германии и странах Скандинавии по вопросу строительства российских трубопроводов через Балтийское море. Он также был руководителем Nord Stream AG. Вместе с бывшим офицером восточногерманской Штази и другом Путина Маттиасом Варнигом Шредер управлял трубопроводным бизнесом российского газового гиганта "Газпром", из-за чего получил прозвище "Газ-Герд".

Немецкие следователи обвиняют Шредера в подготовке и содействии строительству российских трубопроводов в интересах Кремля на протяжении многих лет.

Напомним, Шредер заявил, что его друг, диктатор РФ Владимир Путин, совершил "роковую ошибку", начав войну против Украины. В то же время он выразил уверенность в том, что Россия не будет воевать с НАТО.

Ранее сообщалось, что сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Алиса Вайдель, которую выдвинули кандидатом в канцлеры ФРГ, заявила, что в случае победы на выборах запустит газопровод "Северный поток". В таком случае Германия снова сможет получать через него российский газ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!