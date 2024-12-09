Обладала особенной привлекательностью для города: в Румынии упала одна из самых высоких новогодних елок. Видео

В Румынии, на центральной площади Сфатулуй в Брашове, упала одна из самых высоких новогодних елок страны. Этот инцидент произошел в самом сердце города, привлекая внимание местных жителей и туристов.

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Елка, которая имеет высоту 29 метров и весит около 17 тонн, была одним из самых больших рождественских украшений в Брашове. Об этом сообщает PortalNews.

Существуют предположения, что падение могло быть вызвано сильным ветром или слабой конструкцией, которая не выдержала большого веса дерева. Елка была доставлена из пастбища Пояна Брашов и была собственностью города.

К счастью, инцидент не привел к жертвам или значительному материальному ущербу. Власти города уже заявили, что дерево либо будет заменено, либо отремонтировано.

В пятницу, 6 декабря, в День святого Николая в Киеве зажгли огни на главной елке страны. Как и в прошлом году, праздничное дерево искусственное, а высотой оно 15 метров (на три метра выше прошлогоднего) и установлено и задекорировано на средства меценатов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как на Софийской площади торжественно зажгли огни главной елки страны. Она будет стоять в столице до 10 января 2025 года.

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