Белая красавица высотой 15 метров: что известно о главной елке страны, которую установили на Софийской площади. Фото
В пятницу, 6 декабря, на День святого Николая в Киеве зажгли огни на главной елке страны. Как и в прошлом году, праздничное дерево искусственное, а высотой оно 15 метров (на три метра выше прошлогоднего) и установлено и задекорировано на средства меценатов.
Нынешняя елка отличается своим цветом – они белоснежная. Об этом в Telegram рассказал мэр Киева Виталий Кличко.
"Чистый белый цвет елки символизирует начало светлого и чистого пути, напоминая об обновлении, которое приносят Рождество и Новый год", – написал он.
Украшена главная елка Украины светло-голубой гирляндой длиной в два километра и двумя тысячами бирюзовых игрушек.
Такой дизайн сочетается с фасадом Софии Киевской. Также рядом с елкой будет символическая фотозона "Крылья Феникса".
"Всех с Днем Святого Николая! Сил, оптимизма и пусть случаются чудеса! Работаем, помогаем, поддерживаем наших воинов! Все вместе! Слава Украине!" – написал Кличко.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как на Софийской площади торжественно зажгли огни главной елки страны. Она будет стоять в столице до 10 января 2025 года.
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