Государственный секретарь Энтони Блинкен был вынужден сменить самолет, чтобы вернуться в Вашингтон из Давоса после того, как его самолет испытал критическую неисправность. Как сообщили сопровождающие журналисты, она была связана с утечкой кислорода.

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Об этом сообщает CNN. Самолет испытал проблемы после посадки, и группа была вынуждена покинуть самолет.

Новый, меньший самолет был отправлен для Блинкена, и многие из сопровождающей группы теперь вернется в Вашингтон коммерческими авиалиниями, согласно информации представителей СМИ. Спикер Государственного департамента Мэтт Миллер в среду заявил, что самолет испытал механическую неисправность. Он сказал, что ожидается, что Блинкен вернется в Вашингтон в среду вечером и передал дополнительные вопросы в ВВС США.

Этот самолет Alaska Air является более новой версией 737, чем тот, на котором планировал лететь Блинкен, старейшая модель, модифицированная для использования военными. Но новая версия 737, 737 Max, имела ряд серьезных проблем задолго до инцидента Alaska Air в этом месяце.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале января 2024 года в США у пассажирского самолета Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines оторвалась дверь во время взлета. В момент ЧП на борту самолет находился 171 пассажир.

В связи с этим, Авиационный регулятор США объявил о бессрочной остановке полетов самолетов Boeing 737 MAX 9. Самолеты пройдут новые проверки безопасности, а надзор над Boeing в целом усилится.

Тем временем в России наступил собственный авиационный кризис. Кремлю пришлось потратить более $12 млрд в виде государственных субсидий и кредитов, чтобы удержать авиационный сектор на плаву после разрушительного влияния западных санкций.

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