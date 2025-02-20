'Был очень изощренный план': Бессент раскритиковал отказ Зеленского подписать соглашение Трампа о 'редкоземах'

У президента США Дональда Трампа якобы был "очень изощренный план" по сближению Украины и Соединенных Штатов. Но помехой стало то, что глава украинского государства Владимир Зеленский не подписал соглашение о редкоземельных металлах.

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Об этом заявил глава Минфина США Скотт Бессент в интервью Bloomberg. Он обвинил Зеленского в том, что тот вроде бы не сдержал слова и "эскалирует ситуацию"

"Президент Зеленский эскалирует ситуацию. Многие его заявления в Мюнхене были неприемлемы. Когда я встретился с президентом Зеленским, он заверил меня, что он подпишет соглашение по поводу минералов в Мюнхене. Он этого не сделал", – сказал он.

По словам Бессента, у Трампа был "очень изощренный план", как сблизить Украину и США и он заключался в заключении экономического соглашения по сотрудничеству. Глава Минфина США добавил, что больший экономический интерес Соединенных Штатов в Украине предоставляет и "щит безопасности".

Бессент описал вероятный сценарий развития событий в том случае, если бы Зеленский подписал документ.

"Последовательность событий должна была быть такой: приблизить Украину к США из-за экономических связей, убеждая американский народ, что мы по одну сторону, а потом сказать россиянам: идите за стол переговоров", – "раскрыл карты" глава Минфина США.

Ведущий уточнил у Бессента, действительно ли США готовы либо усилить, либо свернуть санкции против России в зависимости от того, как пойдут мирные переговоры. В ответ он назвал это "очень хорошей характеристикой".

Напомним, Трамп обвинил Зеленского в том, что тот "проспал" встречу с Бессентом в Киеве. По словам американского президента, во время визита в Украину Скотт Бессент столкнулся с грубостью, поскольку приехал для подписания соглашения, а ему было отказано.

Как сообщал OBOZ.UA:

12 февраля США передали Украине первый драфт соглашения о партнерстве между странами. Этот документ должен стать частью дальнейших гарантий помощи украинцам Америки.

Украинская сторона взялась анализировать проект финансового соглашения с США по редкоземельным металлам. После того как Украина доработала проект соглашения о редкоземельных металлах, предоставленный американской стороной, она передала его представителям США. Документ должны были подписать на Мюнхенской конференции безопасности.

В результате президент Украины Владимир Зеленский не поддержал предложение делегации Конгресса США о полезных ископаемых. Меморандум, предложенный американцами, предусматривал передачу Штатам 50% будущих залежей минеральных ресурсов Украины.

Впоследствии стало известно, что проект соглашения, которое Соединенные Штаты Америки предлагали президенту Владимиру Зеленскому, был кабальным, он выходил далеко за пределы контроля Вашингтона над критически важными полезными ископаемыми Украины. Он предусматривал доступ к портам, инфраструктуре, нефти и газу и в целом более широкой ресурсной базе нашей страны.

В Белом доме резко отреагировали на отказ Зеленского подписать соглашение. Такое решение украинской стороны в США назвали "недальновидным".

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