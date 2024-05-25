Украина открыла 10 новых посольств в Африке и ждет ее лидеров на саммите мира: обращение президента. Видео

За последнее время Украина открыла 10 новых посольств в странах Африки. Лидеров этих государств также ожидают на Глобальном саммите мира в Швейцарии.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в обращении по случаю Дня Африки. Праздник отмечается 25 мая.

"В этом веке быть действительно сильным будет невозможно без сотрудничества и взаимоуважения с нациями Африки. И это не что-то политическое, это факт нашей жизни на планете. Африка, ее люди, ее возможности, ее стабильность будут определять, на что способен весь наш мир". Я искренне желаю, чтобы Африка была континентом мира", – сказал он.

Зеленский напомнил, что Украина, несмотря на российское сопротивление, смогла восстановить морской экспорт зерна, поддерживающего продовольственную безопасность для ряда африканских стран. Он также отметил усиление дипломатических связей Киева со странами континента.

"Недавно мы совершили самую большую одновременно волну открытия посольств в Африке. Мы открыли десять новых посольств на континенте. И продолжим расширение нашего присутствия и, надеюсь, сотрудничества", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина всегда стремится к взаимной выгоде и никогда не использует возможности в ущерб другим народам – их суверенитету, их благу.

"И именно это нужно в нашем мире. В котором всегда должны срабатывать только формулы мира, формулы уважения, формулы развития. Пусть это будут наши с вами общие формулы! Ожидаем лидеров Африки на Саммите мира и всем вам желаем мира! Поздравляю вас с вашим днем" – Днем Африки!", – резюмировал свое обращение президент.

24 мая президент Украины Владимир Зеленский посетил уничтоженную Россией типографию в Харькове. Террористы нанесли по ней ракетный удар днем ранее, 23 мая. В результате атаки погибли семь человек, 21 человек получил ранения, также уничтожено 50 тысяч книг.

Никогда российский террор не должен оставаться безнаказанным, добавил Зеленский и заверил, что Киев шаг за шагом делает "так, чтобы российское государство ощущало последствия и цену своего зла".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Зеленский заявил, что ракетный удар по Харькову возможен, потому что Украину ограничили в защите. В частности, есть дефицит систем ПВО, которые действительно есть у мира.

– В Харьковской ОВА сообщили, что в области почти не осталось безопасных мест, тревоги здесь длятся по 16 часов. По близости с российской границей регион находится под постоянным риском вражеских атак.

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