'Будущее Украины – в НАТО и в ЕС': Писториус заявил, что Германия будет поддерживать Украину до победы

Германия вместе с партнерами должна помочь Украине победить в войне с Россией. Иначе победа Путина побуждает других диктаторов к аналогичным действиям.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время выступления на конференции в Мюнхене. Он добавил, что это общая ответственность союзников Украины.

Он отметил, что война России против Украины – это гораздо больше, чем война за территорию. Это противостояние задает ключевой и очень важный вопрос: разрешено ли имперскому государству навязать свою волю суверенной стране.

"Совместный ответ на это будет четко услышан в разных регионах. Победа Путина будет лишь побуждать экспансионистов и ревизионистов также начать войны против своих соседей", – подчеркнул Писториус.

Глава германского минобороны заверил, что Германия вместе с союзниками будет твердо стоять на стороне Украины, "как бы долго российский диктатор не продолжал свою незаконную и бессмысленную агрессию".

Немецкий политик призвал всех защитников свободного мира найти правильный ответ на этот вопрос, сплотиться, несмотря на разногласия в защиту мирового порядка, основанного на правилах.

"По окончании холодной войны и распада Советского Союза мы попытались за панъевропейской архитектурой безопасности вместе с Россией. Нам, к сожалению, не удалось этого. Сегодня понятно, почему: все эти стремления столкнулись со стратегией Кремля: навязать свое доминирование в Восточной и Центральной Европе", – отметил министр.

Он признал, что распределительные линии в Европе будут оставаться еще не одно десятилетие: свободная и демократическая Европа с одной стороны, авторитарная Россия во главе с диктатором, стремящимся к войне – с другой.

"Наши ответы должны быть четкими, не только на словах, но также в действиях: эффективное сдерживание – это наше страхование жизни", – уверен министр обороны. По словам Писториуса, сдерживание означает мощное инвестирование в развитие оборонной промышленности.

Писториус добавил, что ФРГ достигнет в текущем году цели расходов на оборону в 2% ВВП, а также возобновит и расширит производство отдельных видов вооружений.

"Будущее Украины – в Североатлантическом альянсе и в Европейском союзе. Именно там Украина видит свое будущее. Поэтому мы будем поддерживать Украину в борьбе за победу в этой войне и возвращение оккупированной территории", – заявил Писториус.

Политик также напомнил о размещении Бундесвером бригады в Литве.

"Вместе с союзниками мы посылаем Путину четкий сигнал: если сапог российского солдата ступит на землю любой страны-члена НАТО, мы будем защищать территорию Альянса, каждый ее сантиметр", – пообещал Писториус.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский в пятницу, 16 февраля, с официальным визитом прибыл в Германию. Там он провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцом, в ходе которых стороны подписали двустороннее соглашение о безопасности.

Кроме того, после встречи с Зеленским Шольц анонсировал новый пакет военной помощи Украине на 1,1 млрд. евро.

Как сообщалось, 14 февраля Франция и Германия подписали соглашение о создании "коалиции ПВО" для Украины. Цель этого документа – в долгосрочной перспективе обеспечить помощь Киеву в сфере наземных комплексов противовоздушной обороны.

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