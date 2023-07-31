Будущее России будут решать без России: конференцию в Саудовской Аравии сравнивают с "Тегераном-43"

Саммит в Джидде (Саудовская Аравия), который назначен на 5-6 августа 2023 года, в сети сравнили с саммитом в Тегеране (Иран) 28 ноября 1943-го. Они оба посвящены военным вопросам. Темой тегеранской встречи, в которой принимала участие антигитлеровская коалиция, было противостояние Германии. В Джидде, как ожидается, мировые лидеры обсудят полномасштабную войну, развязанную Россией, и мирный план, предложенный Украиной.

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Исторические параллели в этих событиях увидел автор анонимного Telegram-канала "Досье Шпиона". Он отметил: исходя из формата саммита в Саудовской Аравии, участники планируют рассматривать будущее Российской Федерации без приглашения представителей самой Российской Федерации. По аналогии с "Тегераном-43".

Тогда было принято решение об открытии второго фронта против нацистской Германии в Западной Европе. В частности, англо-американской стороной было согласовано решение о "высадке в Нормандии" (операция "Оверлорд") в начале лета 1944 года. Также стороны обсудили формирование будущего Европейского континента после поражения Германии.

"Именно эти события всплыли в моей голове после прочтения новости о предстоящей конференции в Саудовской Аравии", – заявил автор "Досье Шпиона".

Он отметил: место встречи выбрано не случайно. "Для наследного принца Мохаммеда бин Салмана проведение данного мероприятия важно не только с точки зрения личного авторитета, а и с перспективы развития событий в войне на территории Йемена, где объединенным силам Саудовской Аравии противостоит Иран, поддерживаемый Российской Федерацией", – указал аноним.

Он обратил внимание на то, что Москва приглашения на саммит не получила.

"Станет ли "Джедда-23" новым "Тегераном-43" – время покажет. Но исторические параллели налицо. И участие 30 стран-участниц, в том числе Британии и США – лишнее тому подтверждение", – считает автор Telegram-канала.

Как писал OBOZREVATEL:

– Недавно стало известно, что Саудовская Аравия собирается провести на своей территории переговоры, в которых примут участие Украина, страны Запада и развивающиеся ключевые государства, в частности Индия и Бразилия. Цель встречи – укрепить международную поддержку требований Украины по установлению мира.

– В Чехии подтвердили, что тоже получили приглашение посетить саммит. Представителей страны-агрессора РФ на конференцию не позвали.

– Руководитель Офиса президента Андрей Ермак 30 июля заявил, что встреча будет приурочена к реализации инициатив украинской страны по восстановлению устойчивого и справедливого мира.

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