'Будет длиться на протяжении поколений': Си Цзиньпин на встрече с Путиным заявил о дружбе Китая с Россией и 'хаосе' в мире

Президент Китая Си Цзиньпин во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным отметил, что мир находится в периоде изменений, "невиданных за последний век", когда международная ситуация сложна и хаотична. Однако Си Цзиньпин выразил надежду, что дружеские отношения между Китаем и Россией будут продолжаться на протяжении поколений.

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Об этом он заявил во время саммита БРИКС в Казани, сообщает Reuters. Они также обсудили возможность дальнейшего укрепления сотрудничества между странами.

"Сейчас в мире происходят изменения, невиданные за сто лет, международная ситуация переплетена с хаосом. Но я твердо верю, что дружба между Китаем и Россией будет продолжаться на протяжении поколений и ответственность больших стран перед своими народами не изменится", – сказал Си Путину на открытии саммита БРИКС.

Глава КНР отметил, что сотрудничество в рамках БРИКС является "ключевой платформой для солидарности и взаимодействия между странами с формирующимися и развивающимися рынками".

По словам Си Цзиньпина, эта группа является "основной силой в продвижении справедливой и упорядоченной глобальной многополярности, а также инклюзивной экономической глобализации".

Путин, со своей стороны, назвал Си Цзиньпина "дорогим другом" и подчеркнул, что партнерство с Китаем способствует стабильности в мире.

"Российско-китайское сотрудничество в мировых делах является одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене", – сказал глава РФ.

Путин подчеркнул, что Россия планирует и дальше "усиливать координацию на всех многосторонних платформах" с целью обеспечения "глобальной безопасности и справедливого мирового порядка".

Несмотря на войну в Украине, он отметил, что РФ и Китай продолжают наращивать торговые отношения. Си Цзиньпин, в свою очередь, добавил, что Москва и Пекин прошли через "беспрецедентные испытания".

Ранее сообщалось, что в ООН попытались оправдать поездку генерального секретаря организации Антониу Гутерреша в Россию на саммит БРИКС. Там это назвали "стандартной практикой". В то же время в ООН заверили, что позиция Гутерреша относительно войны России против Украины остается неизменной.

Напомним, ранее стало известно, что на саммит БРИКС в Россию едут лидеры Китая, Индии, Турции и даже генсек ООН. Поэтому это мероприятие в Казани, которое продлится с 22 по 24 октября, рассматривается Кремлем как дипломатический "триумф", демонстрация своей стойкости к санкциям и отсутствия полноценной международной изоляции.