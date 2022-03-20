'Будем рядом с этим народом!' Папа Римский заговорил по-украински и призвал весь мир остановить войну

Папа Римский Франциск выступил в поддержку Украины из-за кровавой войны, развязанной Россией против украинского народа. Он призвал мир сделать все возможное, чтобы прекратить разрушение и жестокость, которым нет и не может быть оправданий.

Ватикан также призвал граждан из всех стран мира принимать у себя украинцев, вынужденных бежать из родных городов, которые Россия стирает с лица земли. Призыв в поддержку Украины в своем Twitter Папа Римский сделал на трех языках - английском, русском и украинском.

"Не прекращается полная насилия агрессия против Украины, бессмысленное кровопролитие, где каждый день совершаются разрушения и жестокость. Нет оправдания для этого! Умоляю всех деятелей международного сообщества приложить усилия для того, чтобы прекратить эту отвратительную войну", - призвал мир Папа Римский.

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Он подчеркнул: то, что делает Россия в Украине, убийства невинных мирных граждан, жестокое уничтожение городов и сел – это настоящее святотатство.

"Также и на этой неделе ракеты и бомбы падали на гражданских, пожилых людей, детей, беременных матерей. Все это – бесчеловечно, более того, это также святотатство, потому что выступает против сакральности человеческой жизни, которая превыше любых стратегий!" – подчеркнул Понтифик.

В Ватикане призывают граждан всех стран, куда миллионы украинцев вынуждены были убегать от российских бомб и ракет, от убийств и пыток, от организованной Кремлем, так любящей говорить о "богоизбранности российского народа", гуманитарной катастрофы - поддерживать и защищать беженцев.

"Будем рядом с этим многострадальным народом и обнимем его конкретными усилиями и молитвой. Прошу вас, не будем привыкать к войне и насилию, не устанем великодушно принимать, не только теперь, но и в последующие недели и месяцы. Не забывайте о женщинах, о детях, которые со временем, без работы, далеко от своих мужчин могут стать жертвами общественных "стервятников". Защитим их, пожалуйста", - попросил Папа Римский у людей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Папа Римский назвал войну Путина в Украине "извращенным злоупотреблением властью" и посетил раненых и онкобольных украинских детей в больнице Рима.

При этом в РПЦ, в подчинении которой находится УПЦ МП, путинскую войну и истребление украинцев открыто поддерживают.

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