Британские ученые обнаружили новые факты об истории самого загадочного культового сооружения Стоунхендж

Один из крупнейших и старейших каменных кругов Великобритании, Валлийский, был найден в Уэльсе, на стоянке Ваун Маун в Пембрукширских холмах Пресели – его части могут быть строительными блоками Стоунхенджа.

Ученые считают, что камни могли быть разобраны и отстроены заново на расстоянии 240 км на равнине Солсбери в Уилтшире, где стоит культовое сооружение, пишет BBC News. Открытие было сделано во время съемок фильма "Стоунхендж: потерянный круг" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Третий по величине в Британии Валлийский круг имеет диаметр 360 футов (110 м). Он равен диаметру рва, окружающего Стоунхендж. Оба совпадают в день восхода солнца в день летнего солнцестояния.

Некоторые из монолитов в Стоунхендже принадлежат к тому же типу скал, что и сохранившиеся до сих пор на валлийском участке.

Один из голубых камней всемирно известного культового сооружения имеет необычное поперечное сечение, которое соответствует одному из отверстий, оставленных в земле в Ваун Мауне. Это позволяет предположить, что монолит начал свою жизнь как часть каменного круга на холмах Пресели до того, как был перемещен.

Известно, что более мелкие голубые камни, впервые использованные для строительства Стоунхенджа, были перевезены из 150 миль (240 км) в современный Пембрукшир.

Новое открытие предполагает, что голубые камни из Ваун Мауна могли быть перемещены, поскольку древние люди из региона Пресели мигрировали, забирая с собой даже памятники как знак наследственной идентичности. Затем их снова установили в Стоунхендже.

Ранее в рамках исследовательского проекта "Камни Стоунхенджа" под руководством профессора Майка Паркера Пирсона из Университетского колледжа Лондона были найдены два карьера по добыче голубого камня на холмах Пресели.

То, что камни оказались извлеченными до того, как была закончена первая стадия строительства Стоунхенджа, побудило команду повторно исследовать территорию Ваун Маун. Исследователей хотели выяснить, не была ли она местом расположения каменного круга, позже перемещенного в Стоунхендж.

Несмотря на то, что на месте оставалось только четыре монолита, археологические раскопки в 2018 году выявили ямы, на которых могли стоять камни. Это показало, что оставшиеся монолиты были частью более широкого круга из 30–50 камней.

Научное датирование древесного угля и отложений из отверстий показало, что он был заложен около 3400 г. до н.э. Строительство Стоунхенджа было начато позже – ок. 3000 г. до н.э.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что британский музей графства Дорсет собрал более $200 тыс., чтобы выкупить у европейского коллекционера уникальную римскую мозаику, возраст которой составляет около 1,7 тыс. лет.

Это одно из трех мозаичных панно, обнаруженных археологами на территории одного из поместий графства. Два были переданы в дар музею округа Дорсет, а третье продано с аукциона.