Британский музей выкупил у европейского коллекционера уникальную римскую мозаику возрастом 1,7 тыс. лет

Британский музей собрал более $200 тыс., чтобы выкупить у европейского коллекционера уникальную римскую мозаику, возраст которой составляет около 1,7 тыс. лет.

Об этом пишет DailyMail. Она была найдена в Дьюлиш-хаус графства Дорсет в 1974 году, на нем изображен леопард, нападающий на антилопу (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Это одно из трех мозаичных панно, обнаруженных археологами на территории поместья. Два были переданы в дар музею округа Дорсет, а третье хранилось у владельцев поместья. В 2018 году оно было продано на аукционе, а затем оказалось у европейского коллекционера.

В минувшем году британские власти наложили временный запрет на экспорт панно, чтобы у музея было достаточно времени для сбора 150 тыс. фунтов стерлингов (около $207 тыс.), необходимых для его покупки.

"С учетом своего возраста, мозаика находится в невероятном состоянии, но сейчас проходит очень деликатную очистку... После очистки и консервации она займет почетное место на отреставрированной исторической лестнице в Дорсетском музее", – отметил его директор, доктор Джон Мерден.

Он уточнил, что панно на полу было сделано для большого дома крупного римского землевладельца в 4 веке. Оно состоит из деталей трех цветов: кремового, черного и терракотово-красного.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что археологи впервые нашли мумию периода Древнего Египта, которая была покрыта оболочкой из грязи. Она относится к эпохе позднего Нового царства до 21-й династии Египта (1294-945 гг до н. э.).

По словам ученых, они ранее находили останки мумий, что содержали твердую смолу. Но вот такой защитный слой грязи они зафиксировали впервые.