Британские истребители перехватили два российских Ту-142: подробности

В пятницу, 6 августа, два многоцелевых истребителя "Тайфун" Военно-воздушных сил Британии совершили наблюдение и перехват истребителей Ту-142 России, которые приближались к воздушным границам Королевства. Российские самолеты пересекали северный район воздушного патрулирования НАТО.

Об этом сообщила пресс-служба ВВС Великобритании. Здесь же отметили, что военные самолеты РФ представляют угрозу для других пользователей воздушного пространства, так как обычно пилоты этих истребителей не выходят на связь с авиадиспетчером и не сообщают о своих намерениях, включая полеты в рамках военных учений.

"После завершения инцидента "Тайфуны" вернулись на свои базы и вернулись в состояние готовности, которое гарантирует, что они могут реагировать на любые потенциальные угрозы Соединенному Королевству 24/7/365", – указали в британском военном ведомстве.

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Российская сторона, в свою очередь, по информации агентства РИА, утверждает, что ни о каких предупреждениях о нарушении британских воздушных границ на борт Ту-142 не поступало. Военные самолет якобы совершали 12-часовой полет в рамках командно-штабной тренировки с кораблями Северного флота в Северо-Восточной Атлантике.

"Все полеты Ту-142 выполнены в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств", – подчеркнули в российском информагентстве, ссылаясь на ВВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воздушном пространстве в Ивано-Франковской области в субботу, 7 августа, замечен неопознанный самолет. Его перехватил истребитель МиГ-29 в районе города Косов.