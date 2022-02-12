Британская полиция заинтересовалась COVID-вечеринками премьера Джонсона

Британская полиция начала расследование по делу о скандальной вечеринке на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна с участием премьер-министра Бориса Джонсона и его супруги. В рамках уголовного производства 50 человек, включая и самого политика, получили анкеты с вопросами о событиях того вечера.

Об этом сообщило агентство ВВС. На вопросы, присланные на электронную почту участников новогоднего корпоратива, следует ответить в течение семи дней.

"Участник мероприятия должен объяснить и отчитаться о причинах и формах прибывания в банкетном зале резиденции. Все ответы должны быть правдивы, в дальнейшем они будут сопоставляться с данными анкетами других получателей", – указано в сообщении.

Согласно данным, полученным британскими СМИ, жена премьер-министра Кэрри Джонсон подобную анкету пока не получала. Сам Джонсон связался с полицией и указал, что ответит на заданные вопросы в порядке приоритета, учитывая дела государственной важности.

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL, после разгромной публикации в СМИ Борис Джонсон был вынужден публично извиниться перед британцами за участие в вечеринке, которую считал обычной бизнес-встречей.