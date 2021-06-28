Британию сочли новой коронавирусной угрозой в Европе: Меркель забила тревогу

Канцлер Германии Ангела Меркель решила призвать Европейский Союз закрыть въезд всем британцам. Это связано со вспышкой Delta-штамма коронавируса.

Великобританию хотят внести в список "стран, которые вызывают беспокойство". Под запрет на въезд попадут даже вакцинированы жители страны. Об этом сообщает Daily Mail.

Президент Франции Эммануэль Макрон уже поддержал это предложение. Однако ожидается, что несколько средиземноморских стран будут противостоять любым таким ограничением. Греция, Кипр, Мальта и Португалия могут не согласиться запрещать въезд британцам для защиты своих экономик.

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Британский премьер-министр Борис Джонсон собирается встретиться с Меркель и попытается убедить ее передумать. Они должны обсудить углубление британо-германских отношений и договориться о том, как бороться с новым всплеском коронавируса.

Источник из британского правительства сообщил, что Меркель выглядит "все более изолированной". Многие страны сочтут закрытие въезда для британцев – это ее собственное решение, которое не обсуждался в Берлине.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL , Delta-вариант коронавируса может "обходить" вакцины против COVID-19. Однако такие случаи единичны.