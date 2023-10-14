Британия развернет в Северной Европе 20 тысяч военных для предотвращения российских диверсий – Сунак

Великобритания планирует усилить свое военное присутствие в Северной Европе. Со следующего 2024 года Соединенное Королевство разместит в регионе более 20 тысяч своих военных как средство дополнительного сдерживания.

Все это из-за опасений относительно российских диверсий на объектах критической инфраструктуры. Об этом сообщила The Independent, ссылаясь на заявление британского премьера Риши Сунака.

О таких намерениях Соединенного Королевства Сунак объявил во время встречи с лидерами Северной Европы, Балтии и Нидерландов в рамках прошедшего на шведском острове Готланд в Балтийском море саммита по оборонному сотрудничеству Joint Expeditionary Force (JEF).

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"На этой неделе мы снова убедились, что нашу безопасность нельзя воспринимать как должное. Жизненно важно, чтобы мы объединились против тех, кто имеет преступные намерения", – заявил Риши Сунак.

Он сказал, что Британия отправит в страны Северной Европы 20 тысяч солдат, матросов, морских пехотинцев и военнослужащих авиации. А также 8 кораблей Королевского флота и группа скоростных реактивных самолетов и военных вертолетов для помощи полиции в патрулировании и сдерживании угроз со стороны России.

Кроме того, Великобритания примет участие в широкомасштабных учениях с привлечением многих стран, а также проведет обучение по контролю над воздухом в холодную погоду, говорится в сообщении.

Издание отмечает, что группа оборонного сотрудничества между скандинавскими и балтийскими странами, Нидерландами и Британией JEF собралась через несколько дней после того, как трубопровод и кабель передачи данных в Финском заливе были повреждены из-за "внешней деятельности", что вызвало беспокойство по безопасности во всей Северной Европе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 октября государственный оператор ГТС Финляндии Gasgrid Finland сообщил о перекрытии газопровода Balticconnector, соеденяющего Финляндию и Эстонию, из-за подозрения в возможной утечке газа. Также стало известно о повреждении кабеля передачи данных в Финском заливе.

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