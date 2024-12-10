Британия приостановит все программы помощи Грузии: названы условия возобновления сотрудничества

На фоне силовых разгонов массовых акций протеста в Грузии Великобритания решила приостановить всю программную поддержку правительства страны, а также ограничить сотрудничество в оборонной сфере и взаимодействие с партией "Грузинская мечта". Эти меры начнутся "немедленно" и будут продолжаться до тех пор, пока официальный Тбилиси не прекратит пренебрежение европейскими демократическими нормами и свободами.

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Об этом 9 декабря заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Лемми. Он осудил действия грузинских т.н. правоохранителей.

"Шокирующие сцены насилия в отношении протестующих и журналистов со стороны грузинских властей неприемлемы и должны быть прекращены", – указал Лемми.

Эти действия негативно сказываются на международном авторитете Грузии и противоречат конституции страны.

Министр объяснил, что Лондон ограничит взаимодействие с грузинскими властями, но продолжит поддерживать народ Грузии в его праве выбирать будущее своей страны.

Напомним: протесты в Грузии проходят ежедневно с 28 ноября. Они разгорелись после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановлении переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года.

Количество задержанных демонстрантов (и это только официальные цифры) уже превысило 400 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский также ввел в действие решение СНБО о санкциях против властей Грузии.

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