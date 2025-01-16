Британия передаст Украине новую систему ПВО и 150 артиллерийских стволов: Стармер озвучил термины

Великобритания передает Украине 150 артиллерийских стволов производства Sheffield Forgemasters и новую мобильную систему противовоздушной обороны Grateful, разработанную специально для нужд Украины. Поддержка Лондона 2025 года будет больше, чем никогда.

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Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве. "Мы также активизируем британскую промышленность, поэтому сегодня я рад объявить, что мы предоставляем Украине 150 артиллерийских стволов производства Sheffield Forgemasters", – сказал он.

Стармер добавил, что в Британии эти стволы были произведены впервые за более чем 20 лет. А в Украину они начнут прибывать буквально через несколько недель.

Кроме того, Лондон передаст новую мобильную систему ПВО "Грейтфул".

Она была разработана и профинансирована совместно с Данией для удовлетворения потребностей Украины.

Стармер также заявил, что Владимир Путин не никак не показал, что хочет мира, и вспомнил об ударах по гражданским в Запорожье, атаках на Рождество Христово и длительных атаках на объекты энергетики.

"В 2025 году Великобритания предоставит Украине большую военную поддержку, чем когда-либо. В этом году мы уже выделили 3 млрд фунтов на военную помощь. И мы идем дальше, чтобы поддержать поле боя, предоставив 2,2 млрд кредита, который вернет не Украина, а проценты по замороженным активам РФ", – сказал премьер Британии.

Как сообщал OBOZ.UA, Кир Стармер прибыл в Киев утром 16 января. Комментируя свой визит, он пообещал помочь "гарантировать безопасность Украины на столетие".

По итогам встречи Стармер и Зеленский подписали договор о столетнем партнерстве, регламентирующий сотрудничество Украины и Британии в оборонной сфере.

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