Британец 12 лет насиловал мертвых женщин и детей в моргах: в его доме нашли фото и видео надругательств

Житель Великобритании Дэвид Фуллер 12 лет насиловал трупы женщин и детей в моргах. О преступлениях стало известно после его признания в убийстве двух девушек, совершенных еще в 1987 году.

Об этом пишет ВВС. После этого власти распорядились провести проверку всех моргов в стране (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Фуллер, которому сейчас 67 лет, работал в больницах графств Кент и Сассекс. Он выбирал ночные смены, чтобы пробираться в морг, когда больница пустела.

Видео дня

Надругательства над трупами он снимал на видео и фото и хранил их на жестких дисках дома. Самой младшей жертве было девять лет. Полиция считает, что всего жертв было сотни, поскольку мужчина посещал морги с 2008 по 2020 годы.

Узнать шокирующие подробности удалось после признания Фуллера в убийстве 25-летней Венди Нелл и 20-летней Кэролайн Пирс в 1987 году. Первую нашли мертвой в собственной спальне в июне, перед смертью она была изнасилована. Тело второй жертвы нашли в декабре, она также подвергалась сексуальному насилию.

Как пишет Daily Mail, dыйти на след полиции удалось благодаря инновационные методы анализа ДНК. С его помощью был составлен более полный профиль предполагаемого убийцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании умер известный серийный убийца Питер Сатклифф, известный как "Йоркширский потрошитель". Его жертвами стали 13 женщин.