Когда вы будете читать эти строки – переговоры между Байденом и Путиным уже состоятся, и вы сможете убедиться в прозорливости Пескова, уже предсказавшим бесполезность дипломатической болтовни. Замотивированность Путина на дальнейшую эскалацию видна невооруженным глазом: его империя срочно нуждается в свежей крови и новых территориях. Путинская Россия обнищала, оголодала и постепенно сматывается на кладбище. Потихонечку, как завещал плешивый гений.

Демографическая катастрофа, наблюдаемая прямо сейчас – это результат умерщвления социалки и победы стратегии выживальщиков, внезапно превратившейся в стратегию вымиральщиков. У россиян нет мотивации работать, потому что зарплаты – нищенские; они не видят смысла жить вообще, потому что "разве это – жизнь?".

Пенсионная игра с государством "А ну-ка, доживи" - круче "Игры в кальмара". Где результаты хваленой переписи? Как думаете: сколько живых холопов записали эти спец-счетоводы? Рассказывают, что фантазии переписчиков разыгрались настолько, что почти вымершие деревни в их бумагах разрослись до размеров приличного райцентра: в реальности в какой-нибудь условной Бухаевке живет 20 человек, а переписчики насчитали 80 или даже 100. С такими темпами приписок можно не удивляться бредням Путина о пятистах миллионах ипотечников. Еще немного – и потесним Китай.

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Масштабы лжи становятся понятными лишь после регулярного посещения кладбищ, в целях системного сравнения: "было – стало". Но и без таких экспериментов большинство не верит в цифру 146 миллионов. И будет совсем смешно, если путинисты вдруг нарисуют 160. Скорее всего, оставят на прежнем уровне или даже чуть-чуть снизят, объяснив провал буйством пандемии.

Но сами-то вожди будут знать о реальном масштабе катастрофы в путловских вымиратах, и именно это знание будет подталкивать их к заполнению демографических пустот "новым населением". Эта "новая нефть" расходуется слишком быстро, а государственная машина смерти оказалась настолько прожорлива, что правило "бабы еще нарожают" внезапно перестало работать. Даже запрет абортов не помогает: не хотят рожать, и хоть ты тресни. А даже если и рожают – то не лучшие особи, а все чаще – "по залету". Вот и душат младенцев, выбрасывают их на помойки, и вообще – творят всякую криминальную дичь.

А как прикажете растить ребенка, если работы нет, мужик пьет без просыху, если он вообще физически существует, этот мужик. Государственное пособие, о котором любит вещать сказочное Путло – даже не смешное, а оскорбительное. Так что восполнять внутренние запасы "новой нефти" придется. Гастарбайтеры едут уже неохотно – вся надежда на присоединение новых территорий с вливанием в котел свежей порции "новой нефти". Беларусь – это плюс 9 млн 390 тыс человек. Украина – и вовсе 44 млн. Вот где можно будет рассказать о великой победе в области демографии!

Но, разумеется, не "нефтью единой" питается череп Темнейшего. Мы потеряли его уже давно: он слишком долго слушал о себе былинные сказания старцев, и в итоге уверовал в исключительную миссию по "собиранию советских земель" и восстановлению "ялтинской справедливости". Благо – патрушевский оркестр наигрывает ему одну и ту же термоядерную симфонию, под звуки которой можно вознестись высоко, полностью почувствовав себя властителем Тавриды, Руси Великой, Руси Малой и Руси Белой. Как полагаете, удастся ли Байдену вернуть его за шиворот на грешную землю по видеосвязи, объяснив владыке, что он – никакой не величайший повелитель "красных линий геополитики", а запутавшийся в галлюцинациях приблатненный засранец?

И даже если это будет произнесено – убедит ли это Путина немедленно откатить от Украины? Американский дедушка угрожает ему по монитору из-за океана, а Патрушев и остальная братва – здесь, под боком. Она не примет вторичного отката. Если в первый раз, весной 2021-го, пацанва согласилась "ослабить милитаристскую косичку", то теперь попросту не поймет такой слабости. Так что Путин на видеовстрече будет улыбаться и уходить в несознанку, а на любые предупреждения отвечать по-пацански: "Ну, давай, фраер, рискни передними зубами. Ты и твой Обама ничего мне не сделали за Крым, Донбасс и даже за сбитый MH-17. Вы только рассмешили наши Искандеры.

Вот и сейчас все, чем вы угрожаете – это блеф. Вы понесете такие убытки, что тебя свои же коммерсы вздернут на флагштоке у Белого Дома. Украина – это моя добыча, и ее поглощение уже одобрено китайскими товарищами, которые опосредованно через меня получат то, на что хотят наложить свою лапу. Дернется Эрдоган – у него будут большие проблемы с Пекином, который давно щурится из-за поставок Байрактаров. Из-под Эрдогана вытащили бомбу третьего дня? Какой везунчик! А в следующий раз могут и не вытащить. Читал решение ЕСПЧ? – Европа примет ровно столько беженцев, сколько мы туда подвезем. И будет глотать, преодолевая тошноту, потому что она помешана на "правах человека" - так отчего бы не доставить ей демократическое удовольствие по полной программе? Мне нагадали две крупные победы в 2021-м и 2022-м годах, так что я войду историю великим победителем, а ты – тварью дрожащей, потому что ничего не сможешь мне противопоставить, не рассмешив мою ракетку-многомашку."

Эффективный паттерн, внедренный спецухой в головы доморощенных демократов и работавший много лет, подменяя истинную повестку – ложной - вот-вот превратится в ничто. Убеждение "Путин не начнет, потому что у братвы там виллы, счета и дети", довольно скоро обнулится, предъявив облапошенным лопушкам суровую реальность. Путин давно предупреждал свое окружение: ваши активы на Западе – это ваш личный риск. Особняки Дерипаски в США стоят пустыми, дворцы Мордашова в Лондоне стоят пустыми, да и своих детей путинские бонзы уже вывезли с токсичного Запада. Намечается серьезное столкновение, и ставки Путин поднимет без сомнений. Братве нечего терять, она идет ва-банк, а Западу придется срочно принимать ставку, и либо отползать, как уже было в 2014-м, либо…

Либо – что? Именно это и освещает ядерными всполохами темный череп Деда Победа…