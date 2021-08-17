В Беларуси открыли дело против девушки погибшего в Киеве активиста Шишова

В Беларуси завели уголовное дело против 21-летней Божены Жолудь, девушки погибшего в Киеве главы Белорусского дома в Украине (БДУ) Виталия Шишова. Уроженке Гомельской области грозит от двух до семи лет за решеткой, если ее признают виновной.

Производство было начало Управлением Следственного комитета по Минску, сообщило агенство БЕЛТА во вторник, 17 августа, со ссылкой на начальника ведомства Сергея Паско. Напомним, что девушка уже год живет в Украине.

Белорусские следователи обвинили Жолудь в действиях, "направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси".

Это якобы произошло, когда девушка погибшего Шишова выступала под посольством Республики Беларусь в Украине в августе 2021-го.

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В СК утверждают: мол, она "призывала к массовым беспорядкам, сопровождающимся насилием над личностью и вооруженным сопротивлением представителям власти".

Паско добавил, что ее выступление массово распространялось в СМИ и в сети, что приобщено к материалам производства.

Уроженку Белоруси признали подозреваемой по ч.3 ст.361 УК РБ. "Планируется проведение иных следственных и процессуальных действий", – сказано в сообщении, но каких именно – не уточняется.

Кроме того, в Следственном комитете призвали граждан "обратить внимание на преступность подобных действий, которые впоследствии влекут уголовную ответственность".

Напомним, что после смерти любимого Жолудь рассказала: у активиста не было суицидальных мыслей и они строили планы на будущее. По ее словам, за белорусом велась слежка.

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