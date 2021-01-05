Босния не вернет Украине икону, похищенную в Луганске
Глава президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что вернет украинскую икону, похищенную в Луганске, но не Украине.
Об этом написал "Балканский обозреватель". Додик заявил, что вернет реликвию тем, от кого ее получил.
Глава президиума страны дал пресс-конференцию после выхода из больницы, где почти месяц лечился от COVID-19. Именно в это время разгорелся скандал вокруг подаренной главе МИД России Сергею Лаврову украинской иконы.
Додик заявил, что история об иконе была сфабрикована в Боснии, и что Украина никогда не поднимала вопрос о ее исчезновении.
"Это семейная икона. Даже сегодня власть в Украине не ищет эту икону", – сказал он.
Глава президиума пообещал вернуть реликвию тем, от кого он ее получил.
"Я позвоню людям, которые дали мне эту икону, я верну ее им публично, и пусть они объяснят другие вещи", – сказал он.
Напомним, позолоченная икона XVIII века с изображением Святого Николая, написанная в Луганске, перед тем, как попасть в Боснию и Герцеговину (БиГ) и быть подаренной министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, побывала в Сербии.
Председателю президиума БиГ Милораду Додику икону подарил глава ассоциации сербских ветеранов Душко Вукотич.
В свою очередь, Вукотич якобы получил образ от главарей "Л/ДНР" в 2018 году, когда посещал Донбасс для участия в заседании объединения "Наследники победы".
Как сообщал OBOZREVATEL:
300-летнюю икону, вероятно, вывезенную с оккупированного Донбасса, Лаврову презентовали 14 декабря.
После вспыхнувшего скандала в МИД РФ заявили, что образ будет возвращен дарителям для уточнения его истории по линии Интерпола.
В украинском Министерстве культуры и информполитики отметили, что икона является собственностью государства Украина.