Боррель призвал ЕС сделать 'рывок вперед' в сфере обороны: что это значит

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Европе нужен "рывок вперед" в контексте обороны. Силовая политика меняет наш мир, а российская агрессивная война против Украины только это подтверждает.

Об этом Боррель написал в своем блоге. Он отметил, что ухудшающаяся геополитическая обстановка подвергает Европу опасности.

"Сейчас мы, вероятно, вступаем в момент Демосфена, имея в виду великого греческого политика, мобилизовавшего своих сограждан Афин против македонского империализма 2400 лет назад: мы наконец начинаем осознавать многочисленные проблемы безопасности в нашей опасной среде", – написал он.

Боррель добавил, что за последние годы уже многое было сделано, однако он убежден, что еще многое предстоит сделать, чтобы соответствовать масштабам угроз, с которыми сталкивается мир.

По его словам, государства–члены ЕС уже тратят значительно больше на оборону: за последние десять лет оборонный бюджет увеличился на 40 %, а в период с 2022-го по 2023 год он увеличился на 50 млрд евро. Однако оборонный бюджет ЕС в размере 290 млрд евро в 2023 году представляет собой лишь 1,7% ВВП, что ниже контрольного показателя НАТО в 2%. И в нынешнем геополитическом контексте это можно рассматривать как минимальное требование.

"Нам нужен рывок вперед в европейской обороне и европейской оборонной промышленности", – подчеркнул он.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал, что доходы от замороженных активов Российской Федерации направят на закупку оружия Силам обороны Украины.

– По данным Bloomberg, Европейский Союз разработал законопроект о направлении доходов российского центрального банка в Украину. Средства на поставки оружия и развитие оборонной промышленности согласно предложению могут начать поступать с июля.

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