Борис Джонсон поделился "простым" рецептом завершения войны с Россией, которым, по его мнению, может/должен воспользоваться Трамп.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

Україна стає членом ЄС та НАТО, але натомість визнає російськими окуповані перед повномасштабним вторгненням території, дає можливість Путіну показати, що його денацифікація України була успішною і гарантує

"спеціальні засоби захисту для носіїв російської мови".

Це пропозиція не лише українцям – забути те головне, що вони захищають у цій війні (територіальну цілісність та ідентичність), але й Путіну – наразі зупинити цю війну, залишивши за собою можливість почати наступну під такими ж вигаданим приводами (потреба денацифікації чи захисту російськомовних) і з такою ж метою – захопити ще частину території, яку потім назвати власною.

Тому: "нєт Джонсонов!".