Большинство поляков выступили за предоставление военной помощи НАТО Украине в случае нападения РФ

Большинство граждан Польши поддерживают вмешательство Североатлантического Альянса (НАТО) в случае прямого вторжения России в Украину. Поляки считают, что западные партнеры должны оказать военную помощь украинской армии.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного с 30 ноября среди 800 респондентов SW Research для Rzeczpospolita. Поддержку Украине в условиях российской агрессии выразили 7 из десяти опрошенных со средним достатком в семье.

"Военную помощь Украине в случае российской агрессии поддерживают 2 из 3 человек в городах с населением 100 тыс. до 199 тыс. жителей. Эту идею гораздо отрицательнее оценивают мужчины (19%), чем женщины (8%)", – добавили в сообщении к описанию опроса.

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Отмечается, что только 13% опрошенных поляков отрицательно смотрят на вмешательство стран НАТО в военизированный конфликт государств, которые не входят в состав Альянса.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, каждый третий украинец готов отправиться на заработки в Польшу. Среди прочих предпочтений наших граждан – Чехия и Германия.