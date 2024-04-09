Большинство поляков верят в вероятную войну России с НАТО: когда именно ее ждут

Согласно последним данным польского института опроса общественного мнения CBOS, 83 процента поляков считают, что война в Украине угрожает безопасности Польши. Это на 9% больше, чем в ноябре 2023 года.

На вопрос о дате возможного вооруженного конфликта России с этой страной НАТО 57 процентов отметило, что война РФ и Польши возможна в ближайшие 3-8 лет. Причем 39% опрошенных заявили, что в свете существующей угрозы "Альянс действует слишком осторожно".

Интересно, что среди опрошенных только 13 процентов уверены, что РФ не угрожает Польше, еще 11% выбрали ответ "наверное, нет".

В CBOS отмечают, что в течение последних двух лет процент респондентов, которые боятся угрозы со стороны РФ, оставался на уровне около 75%. Однако с предыдущего опроса он вырос на 9 процентных пунктов, достигнув уровня, который был в начале российского вторжения в Украину.

Угрозу безопасности Польши чаще видят старшие (88% среди старших против 72% среди самых молодых) и более образованные респонденты (87% среди людей с высшим образованием по сравнению с 74% с начальным или низшим средним образованием).

Также участников спросили, должна ли Польша принимать украинских беженцев из зоны войны. 61% ответили положительно на этот вопрос (17% выбрали вариант "однозначно да" и 44% - "скорее да"), хотя 31 процент поляков выступают против приема беженцев из Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Польша не планирует принимать непосредственное участие в войне в Украине. В то же время, там предложили всему блоку НАТО увеличить расходы на оборону с 2% до 3% ВВП.

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