Стало известно, сколько поляков поддерживают прием украинских беженцев: результаты опроса

Уровень поддержки украинских беженцев в Польше остается высоким спустя два года полномасштабной войны в Украине. Лишь треть поляков настроены против приема тех, кто убегает от войны.

Об изменениях настроения жителей страны по отношению к украинским беженцам рассказало польское агентство новостей PAP. Там проанализировали опрос центра по изучению общественного мнения CBOS.

Согласно его данным, в марте 2024 года уровень поддержки приема беженцев из Украины в польском обществе снизился всего на 1% по сравнению с ноябрем 2023 года. В общем за прием беженцев сейчас высказываются 61% опрошенных, против – 31%.

На вопрос, должна ли Польша принимать беженцев из зон конфликта, респонденты ответили:

– 17% "однозначно да";

– 44% "пожалуй, да";

– 19% "скорее нет";

– 12% "однозначно нет";

– 8% "трудно сказать".

Польские журналисты подчеркнули, что после начале полномасштабного российского вторжения, в марте 2022 года, 94% поляков поддерживали прием беженцев из Украины.

Спустя два года уже 83% поляков заявили, что война в соседней им стране представляет прямую угрозу безопасности Польши. В ноябре прошлого года такое мнение высказывали 74% опрошенных.

Также сегодня 57% поляков озабочены возможностью военного нападения России на страны НАТО в ближайшие три-восемь лет. Хотя 32% опрошенных считают такой сценарий маловероятным.

Отметим, что этот опрос польского центра CBOS охватывает мнение только 1089 взрослых граждан Польши, принявших в нем участие.

По информации Евростата на середину января 2024 года, с начала полномасштабной войны 955 110 украинцев (22,3% от общего количества в ЕС) нашли убежище именно в Польше.

Как сообщал OBOZ.UA, с осени 2023 года польские перевозчики и фермеры продолжают блокировать движение украинских грузовиков: по состоянию на 8 апреля было заблокировано три пункта пропуска, в очереди находилось около 500 фур. Причиной забастовки поляки называют "чрезмерную конкуренцию" при принятии "транспортного безвиза" между Украиной и странами ЕС.

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