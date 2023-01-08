Большинство немцев не поддерживают передачу Украине боевых танков: результаты опроса

Большинство граждан Германии считают ошибочным решение немецкого правительства по поставкам Украине бронированных машин пехоты Marder. Противников такой помощи оказалось на 9% больше, чем тех, кто поддерживает передачу Marder.

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В то же время, ровно половина населения Германии считает, что Берлин не должен поставлять Украине боевые танки. Об этом свидетельствует опрос, проведенный по заказу Вild.

По данным издания, 49% граждан Германии считают ошибочной запланированную правительством в Берлине поставку Украине бронированных машин пехоты Marder. 40% поддерживают решение передать бронемашины Киеву, 11% опрошенных не определились или не ответили на вопрос.

Еще больше среди немцев противников передачи украинской армии современных танков.

На вопрос о том, должна ли Германия поставлять Украине боевые танки, 50% респондентов ответили "нет", а 38% высказались "за".

В опросе принял участие 1001 гражданин Германии.

Напомним, 5 января стало известно, что Соединенные Штаты намерены предоставить Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия планирует передать бронемашину Marder. Речь идет о 40 БТР, которые должны прибыть в Украину до конца первого квартала 2023 года. Также Берлин решил передать Украине систему ПВО Patriot

Также сообщалось, что 20 января состоится очередное заседание в формате "Рамштайн", где западные партнеры Украины должны объявить о новых поставках вооружений в Украину, и от которого официальный Киев ожидает усиления "броневой и огневой мощи" украинского войска.