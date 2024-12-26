Большинство европейцев считают помощь Украине недостаточной, но против ее увеличения – опрос YouGov

Большинство граждан западноевропейских стран считают, что международные союзники Украины недостаточно помогают в борьбе с Россией как в вопросе экономических санкций, так и в оказании военной помощи. Но в то же время они против ее увеличения.

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Об этом свидетельствуют результаты декабрьского опроса YouGov, сообщает The Guardian. Опрос охватил Францию, Германию, Италию, Испанию, Швецию, Данию и Великобританию.

Согласно результатам, около 66% датчан, 63% шведов и испанцев, 59% британцев, 53% немцев и итальянцев и 52% французов считают, что общая помощь Украине недостаточна для того, чтобы эффективно противостоять агрессии России.

Впрочем, менее четверти опрошенных в каждой из стран выступают за увеличение поддержки. К примеру, только 29% шведов, 21% британцев и немцев, 14% французов и 11% итальянцев считают, что их правительства должны предоставить Украине больше помощи. В то же время, большая часть респондентов поддерживает сохранение или даже уменьшение уровня помощи.

Что касается конкретных мер, таких как усиление санкций, поставка большего количества оружия или отправка военных для поддержки НАТО в Восточной Европе, то поддержка таких инициатив остается стабильной или уменьшается по сравнению с предыдущими опросами.

Остаются сомнения относительно будущего развития ситуации в Украине. Большинство респондентов не считают, что одна из сторон – Россия или Украина – одержит окончательную победу в течение следующего года. Большинство же из них считают, что либо боевые действия будут продолжаться, либо будет достигнуто мирное урегулирование.

В странах, таких как Дания (47%), Германия (40%), Великобритания и Франция (38%) и Италия (36%), мирное разрешение конфликта считается наиболее вероятным вариантом. Однако в Испании (36%) и Швеции (35%) больше респондентов ожидают, что боевые действия будут продолжены.

Ранее сообщалось, что согласно результатам соцопросов, поддержка восстановления ядерного оружия в Украине значительно выросла за последние три десятилетия. Сейчас 73% украинцев выступают за ядерное оружие, не поддерживают – 20% граждан и еще 7% затруднились ответить.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно результатам опроса украинцы продемонстрировали достаточно высокий уровень доверия к новоизбранному президенту США, Дональду Трампу. 44,6% опрошенных в Украине выразили свою поддержку Трампу, что значительно превышает аналогичные показатели в странах Европы.

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