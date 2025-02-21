Болгария не будет отправлять своих военных в Украину: решение парламента

Парламент Болгарии 21 февраля принял декларацию, которая запрещает участие вооруженных сил страны в боевых действиях в Украине. Кроме того, документ призывает к продолжительному и справедливому миру путем переговоров.

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Документ поддержали 204 депутата, передает издание Novinite. В декларации отмечается, что позиция учитывает членство и обязательства Болгарии в НАТО, ООН и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Сторонники властной коалиции заявили, что целью декларации является успокоение граждан в связи с сообщениями СМИ о том, что Болгария отправит войска в Украину.

"Никто от нас ничего не хочет, и мы одобряем декларацию, в которой говорим, что даже если кто-то попросит от нашей армии, мы не пришлем войска. Все, что есть в этой декларации, уже было сказано, и мы повторяем то, что уже было сказано", – высказался депутат от партии ГЕРБ Тома Быков.

Данные о возможной отправке болгарских солдат в Украину являлись частью предвыборной кампании партии "Враждане" и других пророссийских партий еще в 2023 году. Президент Румен Радев также выразил обеспокоенность по поводу отправки болгарских солдат в Украину.

Как пишут журналисты, в декларации не упоминается осуждение агрессии России против Украины. Попытки партии "Мы продолжаем перемены – Демократическая Болгария" включить формулировку, осуждающую продолжающуюся войну России и преступления против Украины, были отклонены. Аналогичным образом, предложение политсилы "Возрождение" об удалении ссылок на обязательства Болгарии перед НАТО и ЕС не было принято.

"Окончательный текст избегает прямого упоминания агрессии России, что некоторые считают оставляющим место для потенциальных миротворческих миссий в будущем после окончания войны", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, летом 2024 года правительство Болгарии одобрило участие своих военных в операции НАТО по оказанию помощи Украине в области безопасности (NSATU). Своим решением Совет министров дал разрешение на участие болгарских военных в инициативе Альянса, под эгидой которой будет проходить обучение украинских военнослужащих.

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