К тому, что и как делает администрация Байдена, есть несколько серьезных вопросов, но пока они могут оказаться преждевременными, поскольку ситуация развивается и возможно, по той ее части, которую видно теперь, еще рано делать какие-то выводы. Но о некоторых публичных инициативах и ходах можно судить по реакции тех, кого они касаются в первую очередь и наверное, на кого они были направлены.

Так, недавно, после переговоров Байдена с руководством Саудовской Аравии о том, что в данный момент картель ОПЕК играет явно деструктивную игру на чрезмерное повышение цены нефти и отсутствия очевидных результатов, президент США заявил о том, что назрел вопрос о реализации части стратегических запасов нефти США. Кроме того, он призвал сделать то же самое ряд стран, в том числе и Китай, мотивируя это тем, что дорогая нефть сдерживает восстановление мировой экономики после пандемийного спада.

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Тут надо заметить, что Китай уже проделывал такой фокус и на пике цен продавал нефть, купленную по бросовым ценам. Штаты могут сейчас сделать нечто подобное и однажды ОПЕК может доиграться в свои картельные игры так, что потом "будет мучительно больно за бесцельно прожитые годы". Но как ситуация будет развиваться дальше – посмотрим, поскольку такие заявления могут делаться просто как предупреждение или элемент давления без последующих реальных действий.

В данном же случае интересно не сама инициатива Байдена, а реакция на нее Москвы. Она оказалась болезненной и натужной, как бывает, когда кто-то съел что-то не то. Российская пресса тут же взвилась комментариями батальонов записных экспертов от "оппозиционных" до откровенно карманных и записных, кремлевских кликуш. В любом случае, эффект получился как от пачки дрожжей, ушедших в выгребную яму.

"Администрация президента США Джо Байдена, выступая с просьбой к ряду государств, являющихся крупными потребителями энергоресурсов, рассмотреть возможность высвобождения части нефти из их стратегических резервов, преследует в первую очередь внутриполитические цели, а не исходит из соображений стабилизации мирового энергетического рынка".

Вот такое мнение высказал "эксперт" с иностранной фамилией, которая должна выглядеть более солидной, чем Боширов и Петров, например. И поэтому отсылка на такого себе Клаудио Галимберти должна восприниматься более серьезно. Хотя фамилия Шредер – тоже заграничная, но всем же понятно, какие зернышки клюют эти петухи. А в данном случае, синьор Галимберти как-то так построил свое утверждение, что даже его форма вызывает подозрение. В самом деле, сначала он пишет о том, что Байден обратился к лидерам иностранных государств, а потом – делает вывод о том, что все сделано для внутреннего потребления.

В общем, новость эта подается обиженным тоном, в чисто московском стиле: "Мы так не договаривались", в том смысле, что вот они – могут манипулировать ценами, а когда еще кто-то берется делать то же самое, но в обратном направлении, то это – некрасиво и не честно, по отношению к Путину. Поэтому эксперт рассказывает о том, что ОПЕК на такие фокусы не клюнет и цены останутся вот такими мохнатыми и вкусными – все время.

Ну что же, посмотрим. Ведь когда кто-то заигрывается в монополию, он теряет представление о том, что в эту игру могут начать играть и другие игроки.