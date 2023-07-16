Боится Гааги? Путин до сих пор не решил, полетит ли на саммит БРИКС в ЮАР

Африканский национальный конгресс заявил, что не получил от Администрации президента РФ сведений о том, будет ли глава Кремля Владимир Путин присутствовать на саммите БРИКС. Мероприятие должно состояться в Йоханнесбурге в следующем месяце.

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У Путина есть ордер на его арест Международным уголовным судом за предполагаемые военные преступления в связи с продолжающимся вторжением России в Украину. Вероятно, это и сдерживает кровавого президента, сообщает EWN.

Генеральный секретарь АНК Фикиле Мбалула провел в воскресенье, 16 июля, брифинг для СМИ, чтобы сообщить о результатах и ​​резолюциях, принятых Национальным исполнительным комитетом партии (НИК) по этому вопросу.

Он сказал, что NEC решила, что Южная Африка должна пересмотреть свое членство в международных организациях.

"Кроме того, Южная Африка должна расследовать вопрос о снятии или изменении наших обязательств перед некоторыми международными организациями, которые не служат нашим национальным интересам", – сказал Мбалула.

Как известно, в прошлом АНК пытался вывести Южную Африку из МУС. Однако в 2017 году Верховный суд отменил это решение, заявив, что сначала оно должно быть одобрено парламентом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин попытался оправдаться за встречу с "вагнеровцами", устроившими мятеж. Он рассказал пропагандистам РФ о том, как встречался с владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и командирами этой частной армии и предлагал им "варианты трудоустройства".

При этом Путин, ранее заявлявший о полном финансировании "вагнеровцев" из госбюджета РФ, выдал, что этой ЧВК "не существует", поскольку в России "нет закона о частных военных компаниях".