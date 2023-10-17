Боевики ХАМАС впервые обнародовали видео с заложницей, которую содержат в секторе Газа: ее мать сделала обращение

В ХАМАС впервые официально опубликовали видео с заложницей, захваченной боевиками во время нападения на музыкальный фестиваль Nature Party неподалеку от границы с сектором Газа. 21-летняя гражданка Израиля и Франции была ранена в руку, в Газе ее прооперировали, девушка на кадрах просит вытащить ее как можно быстрее.

Мать похищенной девушки обратилась к международному сообществу с мольбой вернуть ее дочь домой. Об этом пишет CNN.

На видео, опубликованном на официальном ресурсе ХАМАС, запечатлена молодая девушка, которой обрабатывают раненную руку. После она рассказывает, что ей 21 год, зовут ее Миа Шем, она имеет гражданство Израиля и Франции.

Видео дня

Во время нападения боевиков ХАМАС на музыкальный фестиваль Nature Party Миа была ранена в руку, в Газе, куда ее вывезли террористы, ей провели операцию.

"Обо мне заботятся, дают лекарства, все хорошо. Я только прошу, чтобы меня как можно скорее отвезли домой к родителям, к братьям и сестрам. Вытащите меня отсюда как можно скорее. Пожалуйста", — говорит девушка.

Родственники Мии Шем подтвердили, что на видео запечатлена именно она. Мама девушки, Керен Шарф Шем, назвала Мию "сердцем семьи".

"Мы умоляем мир вернуть моего ребенка домой", — сказала женщина в разговоре с корреспондентами CNN.

Она также обратилась через СМИ с посланием к дочери.

"Я хочу, чтобы она была сильной, и я хочу, чтобы она была уверена, что мир сделает все, чтобы вернуть ее домой. Мы любим тебя. Мы ждем тебя", – сказала мама заложницы.

Семья Мии находится в постоянном контакте с ЦАХАЛ. Израильские военные утверждают, что предпринимают все возможные разведывательные и оперативные меры для возвращения заложников.

По данным армии Израиля, озвученным 16 октября, количество захваченных ХАМАС гражданских составляет 199 человек. Сами террористы называют цифры от 200 до 250 пленных.

"Мы никогда не остановимся. И после того, как вы окажетесь здесь, мы продолжим, пока все 200 заложников тоже не окажутся дома", – заявила Керен Шарф Шем в разговоре с CNN.

Напомним, 17 октября в Израиле заявили о ликвидации руководителя ХАМАС, отвечавшего за заключенных.

Усама Мазини возглавлял Совет шуры террористической группировки. Армия обороны совместно с Израильским агентством по использованию космоса провели операцию по ликвидации террориста на территории Газы.