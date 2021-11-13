Побывавший в космосе пассажир корабля Безоса Blue Origin погиб в авиакатастрофе
49-летний Глен де Фрис, слетавший в космос на корабле американского миллиардера Джеффа Безоса, погиб в результате авиакрушения в штате Нью-Джерси (США). Он находился за штурвалом четырехместного самолета Cessna 172, с которым произошла авария.
Как передает CNN, трагедия случилась менее чем через месяц после октябрьского полета в космос ракеты New Shepherd компании Безоса Blue Origin. По данным полиции, самолет упал в лесистой местности у городка Хэмптон к северо-западу от Нью-Йорка.
"Наши мысли и поддержка направлены на семью Глена", – сказал представитель компании Dassault Systèmes, где де Фриз был заместителем председателя по естественным наукам и здравоохранению.
Коллеги погибшего отметили его "неутомимую энергию, сочувствие и новаторский дух, которые оставили свой след в каждом, кто его знал".
"Мы будем искренне скучать по Глену, но его мечты, которые мы разделяем, продолжаются: мы будем стремиться к прогрессу так же страстно, как и он", – добавил представитель Dassault Systèmes.
Де Фрис имел лицензию частного пилота. Известно, что Cessna 172 использовался для тренировочных и развлекательных полетов. Что именно произошло на борту в роковой день, пока неизвестно. Причины должен установить Национальный совет по транспортной безопасности США.
В СМИ сообщили, что де Фрис так и не раскрыл, сколько заплатил за место на космическом корабле. В интервью журналистам после возвращения на Землю в октябре 2021 года мужчина говорил, что оно того стоило.
В Blue Origin также отреагировали на трагедию. Представитель компании сказал, что де Фрис "принес много жизни и энергии своим товарищам по команде".
"Его страсть к авиации, его благотворительная деятельность и его преданность своему делу еще долго будут уважать", – заявили в Blue Origin.
Blue Origin – частная аэрокосмическая компания со штаб-квартирой в городе Кент (штат Вашингтон, США).
Создана в 2000 году 57-летним основателем Amazon Джефом Безосом и находится на территории его ранчо.
Космическая миссия Blue Origin стала первым в мире беспилотным полетом в космос с экипажем, полностью состоящим из гражданских лиц.
Первая ракета New Shepherd отправилась в космос 20 июля 2021 года.
Как писал OBOZREVATEL, ранее Blue Origin Безоса подала в суд на Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA). Причиной стало сотрудничество в космической программе "Артемида" с компанией Илона Маска SpaceX.