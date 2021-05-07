Блинкен: Украина может получить дополнительную военную помощь от США

В случае повторного военного вторжения России на территорию Украины – такие действия не останутся без последствий со стороны США и ее союзников.

Об этом в интервью " Радіо Свобода" рассказал госсекретарь Штатов Энтони Блинкен. Он отметил, что главное, это чтобы РФ не продолжила агрессию или другие опрометчивые действия в отношении Украины.

"По этой причине мы тесно сотрудничаем с лидерами других государств по всему миру, включая НАТО и Евросоюз. Все они крайне сосредоточены на происходящем и демонстрируют Москве, что мы очень внимательно следим за ситуацией. Если какие-либо действия все же будут предприняты, это не произойдет без последствий. В то же время мы сотрудничаем с нашими партнерами здесь, в Украине, чтобы удостовериться, что у них есть все необходимые средства для защиты своих территорий и людей", – сказал глава Госдепа.

Также Блинкен добавил, что Штаты рассматривают просьбу Украины предоставить ей систему воздушной защиты или же ракеты "Патриот".

"Но главное, что Пентагон является основным партнером Украины, и по мере того, как мы ведем переговоры, мы ищем, какая дополнительная помощь необходима сверх той, которую мы уже оказываем, включая оборудование, которое в нынешней ситуации помогло бы Украине. Этот процесс активно обсуждается", – резюмировал дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Энтони Блинкен сказал, что президент США Джо Байден найдет время для встречи с главой Украины Владимиром Зеленским.