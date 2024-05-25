Блинкен собрался в Молдову и Чехию по украинскому вопросу: о чем речь

Государственный секретарь США Энтони Блинкен собрался в очередное турне по европейским странам. В этот раз он намерен посетить Молдову и Чехию.

Также американский чиновник планирует принять участие в министерской встрече НАТО в Праге. Об этом во время онлайн-брифинга сообщил помощник госсекретаря по Европе и Евразии Джеймс О'Брайен.

Блинкен приедет в Молдову 29 мая, а уже на следующий день посетит Чехию. Госсекретарь США примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел в рамках подготовки к саммиту НАТО.

"В ходе этих встреч в Молдове он встретится с президентом Майей Санду, премьер-министром и другими официальными лицами. У него будет возможность подчеркнуть прогресс Молдовы на пути к европейской интеграции, укрепление демократии и угрозу, которую представляет вмешательство России во внутренние процессы", – сказал помощник госсекретаря США.

Также О'Брайен подчеркнул, что в Чехии Блинкен встретится с рядом высокопоставленных чиновников, чтобы подтвердить прочное партнерство Праги и Вашингтона. Кроме того, главными темами переговоров станет ситуация на фронте в Украине, поддержка украинского государства и подготовка к Вашингтонскому саммиту НАТО в июле.

"Это будет возможность подтвердить наше действительно прочное партнерство, как союз, так и партнерство с Прагой по ряду вопросов, а также сильную поддержку, в частности для Украины, где Чехия помогла укрепить международную поддержку – сама предоставила Украине военную технику на более чем полмиллиарда евро и сейчас возглавляет усилия по поставке Украине столь необходимых боеприпасов", – заявил О'Брайен.

Напомним, в США убеждены, что в будущем Украина непременно станет членом НАТО. Блинкен заявил, что очень важно, чтобы путь к членству для украинского правительства был четким и понятным.

Ранее Блинкен заявил, что Соединенные Штаты Америки не поощряют использование Украиной западного вооружения для ударов по территории страны-агрессора России. Однако Украина имеет право самостоятельно принимать решения о том, как вести войну.