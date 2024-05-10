Блинкен рассказал, как США помогли Украине защититься от кибератак России

Соединенные Штаты Америки вместе со партнерами помогли Украине усилить защиту цифровых сетей от кибератак страны-агрессора России. После начала полномасштабного вторжения в Украину Москва значительно увеличила количество сетевых атак.

Об этом рассказал государственный секретарь США Энтони Блинкен, выступая на конференции RSA в Сан-Франциско, посвященной кибербезопасности, передает "Голос Америки". Он отметил, что РФ подвергла инфраструктуру страны натиску кибератак, когда начала войну.

"Мы помогли им усилить их сети, перенести важные государственные данные в облако, повысить устойчивость национальных коммуникаций и другой критической инфраструктуры", – заявил глава внешнеполитического ведомства Штатов.

Блинкен подчеркнул, что опыт защиты украинских сетей Вашингтон хотел бы масштабировать по всему миру.

Так же он объявил о Национальной стратегии кибербезопасности, которая предусматривает совместную борьбу с союзниками против киберугроз. Госсекретарь отметил, что роль киберобщества как партнеров в этом – "разница между победой и поражением в техническом соревновании".

"Это важно для содействия становлению более демократического мира, где соблюдается верховенство права, где диктаторы и агрессоры несут ответственность", – добавил Блинкен.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины идентифицировала хакеров российского ГРУ, атаковавших оператора мобильной связи "Киевстар". Сейчас производится сбор доказательств, чтобы составить базу для дальнейшего расследования.

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