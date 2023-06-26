Блинкен: Путин должен за многое ответить в ближайшие недели и месяцы

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил, что бунт наемников из группировки "Вагнер", возглавляемой Евгением Пригожиным, представляет собой непосредственное испытание для авторитета президента России Владимира Путина. Блинкен подчеркнул, что этот мятеж дает Украине значительные преимущества на поле битвы в их стремлении изгнать российские войска.

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Об этом передает Bloomberg. Поход Пригожина в Москву "был прямым вызовом властям Путина".

"Это вызывает глубокие вопросы. Это показывает реальные трещины. Мы не можем спекулировать или точно знать, к чему это приведет. Мы знаем, что Путину придется ответить за многое в ближайшие недели и месяцы", – сказал Блинкен.

В своих последовательных телевизионных интервью 25 июня государственный секретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Соединенные Штаты сосредоточены на поддержке Украины и ее контрнаступлении против российских сил.

"В той мере, в какой Россия сейчас отвлечена, что Путину сейчас приходится беспокоиться о происходящем внутри России, также он должен беспокоиться о том, что он пытается сделать (безуспешно) в Украине, я думаю, что это создает дополнительное преимущество для украинцев", – сказал он в эфире программы "Положение дел в стране" на телеканале CNN.

Блинкен отметил, что США установили контакт с российскими официальными лицами для обеспечения безопасности американского персонала и граждан в регионе. Он также сообщил, что американская разведка не заметила никаких изменений в ядерной политике России в свете текущего кризиса.

Поход Пригожина в Москву "был прямым вызовом властям Путина", сказал Блинкен в эфире телеканала CBS, но отказался комментировать информацию о том, что американской разведке было известно о мятеже до его начала. Позже он сказал в эфире NBC, что "для многих людей не было секретом в течение многих месяцев, что эта напряженность росла, она назревала".

Как сообщал OBOZREVATEL, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что внутреннее напряжение в России, которое вылилось в попытку военного мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, никуда не исчезло. Сам факт такого выпада против российских властей свидетельствует о "трещинах" в путинском режиме, и он был, вероятнее всего, "не последним актом".

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