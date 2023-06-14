Блинкен планирует посетить Китай: обсудит потенциальное сотрудничество на транснациональном уровне

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен готовится к рабочему визиту в Китай для встречи с высокопоставленными чиновниками. Стороны обсудят перспективу дальнейших внешнеполитических отношений на фоне общих транснациональных вызовов.

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Об этом сообщили в китайском информационном агентстве, а также подтвердили в Госдепе. Рабочая поездка Блинкена продлится с 18 по 19 июня.

Старший дипломат Госдепа по вопросам Восточной Азии Дэниел Критенбринк в разговоре с журналистами отметил, что Соединенные Штаты не ожидают значительного прорыва в отношениях с Китаем во время визита Блинкена.

"Мы не едем в Пекин с намерением совершить какой-то прорыв или трансформацию в том, как мы относимся друг к другу. Мы едем в Пекин с реалистичным, уверенным подходом и искренним желанием управлять нашей конкуренцией как можно более ответственно", – передают слова американского чиновника СМИ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что официальный Пекин призвал Запад прекратить поставлять Украине оружие и начать мирные переговоры. Он заявил, что, по его мнению, ни Киев, ни Москва "не закрыли дверь для переговоров".

Также Китай обратился в иностранные посольства и международные организации, расположенные в Пекине, с просьбой не использовать внешние стены своих зданий для "политической пропаганды". В частности, речь шла об украинской символике на постройках, декларирующие поддержку нашей стране на фоне вторжения российских войск.