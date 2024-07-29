Блинкен обсудил войну в Украине с главой МИД Индии: отметил 'важность реализации справедливого мира'

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен во время переговоров с министром иностранных дел Индии Субрахманьямом Джайшанкаром затронул тему полномасштабного вторжения России в Украину. Он подчеркнул, что мир в Украине должен быть справедливым.

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Как говорится в сообщении американского зоанишнеполитического ведомства 28 июля, Блинкен посетил Токио и провел переговоры с Джайшанкаром. Они обсудили будущие возможности углубления сотрудничества США и Индии по общим приоритетам, а также войну в Украине.

"Госсекретарь Блинкен отметил важность реализации справедливого и длительного мира для Украины в соответствии с Уставом ООН", – говорится в сообщении Госдепа.

Ранее СМИ сообщили, что премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует в августе посетить Украину. Это будет его первый визит в страну после начала полномасштабного российского вторжения. По данным журналистов, это произойдет, скорее всего, 23 августа.

В начале июля Нарендра Моди посетил Россию, где провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, и нарвался на критику президента Украины Владимира Зеленского.

Премьер Индии выступил с призывом к диалогу о завершении войны в Украине.

"На поле боя нет решения. Диалог и дипломатия – это путь вперед", – сказал Моди. Однако он не упомянул о том, что именно в день его визита в Москву оккупанты совершили массированный ракетный удар по Украине, в частности, выпустив ракеты по детской больнице "Охматдет".

Зеленский назвал встречу Моде с Путиным "сокрушительным ударом по мирным усилиям". "Удручающее видеть, как лидер крупнейшей в мире демократии обнимается с самым известным преступником в мире в Москве", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в Индии разразился скандал из-за утечки информации об оборудовании по "контракту столетия" на поставку Россией ракетных систем С-400. Служба безопасности страны выразила серьезную обеспокоенность обнародованием ряда документов с секретной номенклатурой российских систем ПВО и инструкциями к ним.

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