'Благодарю всех, кто помогает Украине': Зеленский встретился с представителями украинской общины в Польше. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу встретился с широким кругом представителей украинского общества. Среди них волонтеры, медики, педагоги, общественные активисты и члены религиозных организаций.

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Об этом сообщили в Офисе президента. Глава государства тщательно рассказал о своем визите в Польшу, особенно акцентируя внимание на новом двустороннем соглашении по безопасности.

Он отметил, что это соглашение между Украиной и Польшей является важным шагом в наших отношениях.

"Соглашение между Украиной и Польшей правильное, сильное, думаю, что историческое. Некоторые пункты там новые, таких нет в других документах. Еще нужно разработать механизмы, но все равно все это говорит о сближении – еще большее сближение между соседями", – объяснил Зеленский.

Глава государства искренне поблагодарил украинскую общину в Польше за их неоценимый вклад в поддержку Украины.

"Благодарю всех, кто помогает Украине, этому единству между Украиной и Польшей, нашим военным, гражданскому населению, беженцам, с самого начала полномасштабного российского вторжения. Все это очень важные вещи", – сказал он.

Представители украинской общины рассказали Зеленскому о своих инициативах, включая создание волонтерских сетей и помощь воинам и их семьям. Галина Андрушкова, соучредитель Фонда Uniters, отметила их работу с европейскими и украинскими экспертами в проектировании и изготовлении дронов для нужд Украины и призвала упростить процедуры их международной транспортировки. Президент поручил министру обороны рассмотреть этот вопрос.

Со своей стороны Анджей Шептицкий, заместитель министра высшего образования Польши, поделился информацией о приеме Польшей около 600 украинских ученых после начала российской агрессии, нашедших работу в польских университетах. Он уверен, что это будет способствовать развитию украинской науки и восстановлению страны.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в Варшаве встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. Он проинформировал коллегу о российских ударах и о том, что необходимо, чтобы защитить украинцев.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина инициирует созыв чрезвычайного заседания Совбеза ООН. Причина – террористический масштабный обстрел, совершенный Россией утром 8 июля.

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