Встреча секретарей Советов безопасности России и Ирана в Москве, где обсуждалось углубление двустороннего сотрудничества, вызывает серьезные опасения в контексте международного права и безопасности. Это событие становится еще более проблематичным, учитывая, что Россия незаконно узурпировала место СССР в Организации Объединенных Наций и тем самым блокирует выполнение уставных функций Совета Безопасности ООН.

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Зустріч Патрушева й Ахмадіяна відбувається на тлі триваючих санкцій Ради Безпеки ООН проти Ірану, особливо щодо його ядерної програми та розробки балістичних ракет. Тісна співпраця Москви і Тегерана, включно з постачанням Іраном у Росію розвідувально-ударних безпілотних літальних апаратів "Шахед" і балістичних ракет, чітко свідчить про те, що Росія планує знову порушити (як це відбувається по відношенню до Північної Кореї) санкції Ради Безпеки ООН.

Слід зазначити, що зміцнення зв'язків між Росією та Іраном у сфері військового і технологічного співробітництва дестабілізує і без того складну ситуацію на Близькому Сході. Можливість обміну технологіями та військовою інформацією між цими країнами являє собою пряму загрозу існуванню держави Ізраїль.

Важливо пам'ятати, що Росія багаторазово і грубо порушувала резолюції Ради Безпеки ООН, особливо в контексті співробітництва з КНДР з питань озброєнь, включно з резолюціями 1718 (2006), 1874 (2009) і 2270 (2016), які забороняють державам-членам ООН купувати озброєння або пов'язані з ними матеріали у КНДР, а також забороняють КНДР експортувати озброєння або пов'язані з ними матеріали.

Ці порушення мають спричинити повний пакет вторинних санкцій проти Росії, завдяки застосуванню резолюції 377 A Генеральної Асамблеї ООН "Uniting for Peace", ухваленої 3 листопада 1950 року. Ця резолюція дозволяє Генеральній Асамблеї ООН переймати на себе повноваження Ради Безпеки ООН і вживати заходів для підтримання або відновлення миру і безпеки в ситуаціях, коли один із постійних членів Ради Безпеки блокує роботу цього органу за раніше ухваленими резолюціями.

Бездіяльність міжнародного співтовариства на тлі зближення Росії, Ірану та Північної Кореї не тільки злочинна, а й нагадує мюнхенську змову, що дала змогу Гітлеру знайти союзників і занурити людство в жахи Другої світової війни.

Щоб допомогти вигнати Росію з незаконно окупованого місця СРСР в ООН, підпишіть міжнародну петицію.