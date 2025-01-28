Без Трампа не обошлось: Сикорский рассказал, почему Орбан согласился на продление санкций против РФ

Венгрия сняла свою блокировку продления санкций против России, связанных с полномасштабной войной против Украины, из-за позиции главы США Дональда Трампа. Новый американский президент в одном из недавних заявлений назвал РФ агрессором и не был против экономических ограничений в отношении Москвы.

Видео дня

Такое мнение высказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. RMF24 передает, что политик также участвовал во встрече глав МИД стран-членов ЕС в Брюсселе (Бельгия), на которой было одобрено продление санкционного давления на Россию.

Венгрия угрожала, что будет блокировать это решение, но в конечном итоге сняла свои возражения.

"Я думаю, что здесь помог президент Трамп", – сказал польский министр.

По словам Сикорского, недавние угрозы лидера США ударить санкциями по РФ – это первая столь четкая позиция Трампа по этому вопросу. И это побудило правительство Виктора Орбана изменить свое мнение.

Напомним: на прошлой неделе Трамп заявил, что если в ближайшее время не будет достигнуто соглашение о прекращении войны на Украине, Вашингтон введет против России высокие налоги, пошлины и санкции.

Сикорский добавил, что "наши польские националисты" должны сделать выводы из венгерских блокад. Потому что принцип единогласия в ЕС "может затруднить для нас принимать решения, которые отвечают интересам Польши".

У главы польской дипломатии также спросили о 16-м пакете санкций в отношении РФ, который может быть принят в третью годовщину полномасштабной войны. Глава МИД сообщил, что согласование этого пакета "конечно, занимает высокое место в списке задач".

Как писал OBOZ.UA, Европейский Союз продлил санкции против Российской Федерации еще на полгода (до 31 июля 2025-го).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!