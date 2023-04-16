Без права обжаловать приговор: в Иране будут судить всех, кто призывает женщин снять хиджаб

В Иране теперь будут привлекать к уголовной ответственности без возможности обжалования приговора людей, поощряющих женщин снять хиджаб. Власти Ирана также установили камеры в ресторанах, торговых центрах, магазинах и на улицах для выявления и наказания нарушителей правил ношения хиджаба.

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Об этом сообщает издание Reuters. Наказание за преступление в виде пропаганды и поощрения других к снятию хиджаба намного строже, чем само преступление снятия хиджаба.

Как говорится в источнике, в Иране наблюдается увеличение числа женщин, нарушающих обязательный дресс-код, который требует ношения хиджаба в общественных местах. Для борьбы с этим явлением, иранские власти установили камеры в ресторанах, торговых центрах, магазинах и на улицах, чтобы выявлять и наказывать нарушительниц и побуждающих к такому решению.

Заместитель генерального прокурора Ирана, Али Джамади, подчеркнул, что наказание за пропаганду и поощрение других к снятию хиджаба гораздо строже, чем за само снятие хиджаба. Он пояснил, что это связано с тем, что такое поведение стимулирует коррупцию и является серьезным преступлением.

Как сообщаем OBOZREVATEL, иранский суд приговорил молодую пару к десяти годам тюрьмы, за то, что она танцевала перед одной из главных достопримечательностей Тегерана. Танец был воспринят правительством как символ неповиновения режиму.

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