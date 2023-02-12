Беременные россиянки массово летят в Аргентину ради гражданства для детей: СМИ рассказали об ажиотаже

Беременные гражданки страны-агрессора РФ массово летят в Аргентину для того, чтобы у их детей были не российский, а аргентинский паспорт, ведь последний дает куда больше свободы. Граждане Аргентины имеют возможность посещать 171 страну мира без оформления визы, а россияне – только 87.

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Кроме того, наличие у ребенка аргентинского паспорта ускоряет процесс получения гражданства этой страны для родителей. Об этом пишет BBC, ссылаясь на сообщения местных СМИ.

Они сообщают, что за последние месяцы в Аргентину прибыли более пяти тысяч беременных россиянок, а 33 из них вообще прилетели одним рейсом в четверг, 9 февраля.

Последние гражданки РФ, приехавшие в страну, были на последних неделях беременности, говорят в миграционном агентстве.

Там также рассказали, что из упомянутых 33 россиянок у трех были проблемы с документами. Сначала женщины утверждали, что они якобы прилетели в Аргентину как туристки, однако потом сами признались, что это на самом деле не так.

Адвокаты задержанных заявили, что их удерживают незаконно, ведь в законодательстве страны нет термина "фальшивые туристы". После этого россиянок были вынуждены отпустить.

Газета La Nación считает, что поток беременных гражданок РФ в их страну вырос в том числе и из-за боевых действий, которые ведет РФ против Украины. Однако эти женщины бегут не только от войны, но и от российской системы здравоохранения. В то же время в Аргентине их привлекает их право на безвизовый въезд в страну и качество местной медицины.

"Родильный туризм" российских граждан в Аргентину кажется прибыльной и устоявшейся практикой", – сказано в статье.

В РФ даже создали специальные фирмы, предоставляющие женщинам услуги, связанные с "родильным туризмом". У них на сайтах можно найти предложения от "эконом-класса" стоимостью от 5 тысяч долларов США до "первого класса" от 15 тысяч долларов США.

Как сообщал OBOZREVATEL, гражданку России Викторию Насырову, много лет проживающую в штате Нью-Йорк (США), признали виновной в попытке убийства украинки. Она пыталась лишить жизни женщину, которая имела с ней похожую внешность, чтобы не просто украсть ее паспорт, но и личность.

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