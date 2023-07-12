Белый дом обсуждает возможность предоставления Украине ракет ATACMS – NYT

В Белом доме продолжаются "тихие дебаты" на счет того, передавать ли Украине баллистические ракеты ATACMS. Эта тема получила новую актуальность после того, как Франция на вильнюсском саммите НАТО объявила о передаче своего аналога британских Storm Shadow – ракет SCALP.

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Об этом сообщила газета The New York Times. Американское издание отметило, что Киев давно запрашивал ATACMS, дальность действия которых составляет около 190 миль (306 километров), что примерно на 40 миль (64 километра) больше, чем у ракет, которые поставляют ВСУ Париж и Лондон.

Storm Shadow Великобритания передала Украине в мае 2023 года. А Франция пообещала поставить те же самые ракеты, которые она называет SCALP, 11 июля.

Несмотря на это, администрация президента США Джо Байдена пока что не решается на подобный шаг. В то же время в Штатах признают, что у Сил обороны Украины есть проблемы с боеприпасами.

В Пентагоне утверждают, что Украине в настоящее время ATACMS якобы не нужны. Но два американских и один европейский чиновники рассказали журналистам, что в администрации Байдена обсуждают этот вопрос.

Как и Соединенные Штаты, Франция ранее исключала возможность предоставления Украине ракет большей дальности из-за опасений, что они могут быть использованы для поражения целей в России. На саммите Североатлантического Альянса в Вильнюсе (Литва) французский лидер Эммануэль Макрон заявил: "В свете ситуации и контрнаступления, которое ведет Украина, я принял решение увеличить поставки оружия и техники, а также обеспечить украинцев возможностями глубокого удара".

В NYT написали, что украинское контрнаступление продвигается медленно, поскольку у российских захватчиков были по меньшей мере месяцы, чтобы построить оборонительные позиции.

При этом США постепенно "преодолевают свое нежелание" предоставлять ВСУ некоторое передовое вооружение. Пример этого – танки Abrams, системы противовоздушной и противоракетной обороны Patriot, а также кассетные боеприпасы.

Что касается ATACMS, то представители Пентагона уже предупреждали, что запас этих ракет относительно невелик и используется для военных планов Минобороны США, в том числе на Корейском полуострове. В Lockheed Martin сообщали, что с момента разработки ракеты в 1980-х годах было произведено всего около 4000 ATACMS.

ATACMS – это управляемая ракета "земля – земля" американской разработки, которую можно запускать из HIMARS или MLRS M270. Дальность – от 165 до 310 км в зависимости от модификации.

Ракета обладает улучшенным пакетом наведения с глобальной системой позиционирования. Снаряд несет в себе осколочно-фугасную боеголовку класса WDU18 массой 500 фунтов (более 220 кг).

Как писал OBOZREVATEL:

– 11 июля стало известно, что Франция упростит процесс военной помощи Украине. Изменения произойдут как на этапе закупки оружия, так и на этапе его транспортировки.

– На саммите НАТО в Вильнюсе Париж выразил готовность передать украинской армии ракеты дальнего радиуса действия.

– Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что первый пакет содержит 50 таких ракет.

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