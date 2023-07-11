Франция уже доставила в Украину ракеты дальнего действия SCALP – СМИ

Франция по совместному решению с Великобританией поставит Украине крылатые ракеты большой дальности SCALP, которые могут пролететь 250 км (155 миль). Париж убежден, что Силы обороны в рамках проведения контрнаступательной операции должны иметь способность достигать глубоких целей.

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Слова президента Франции Эммануэля Макрона, которые он заявил во время саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля, передает агентство Reuters. Он подчеркнул, что первый пакет включает 50 ракет.

"Ракеты будут поступать из существующих военных запасов Франции. Хотим заверить украинскую сторону, что это будет достаточное количество снарядов", – подчеркнул лидер французской нации.

Отметим, что Париж уже поставлял Украине зенитные ракеты Mistral с плеча и зенитные ракеты малой дальности Crotale, которые используются для перехвата низколетящих ракет и самолетов.

Украина уже несколько месяцев просит ракеты большей дальности, но Соединенные Штаты, их основной поставщик, до сих пор не дали согласия на их поставку.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в рамках нового пакета помощи для Украины Париж готов передать крылатые дальнобойные ракеты SCALP-EG. Президент Макрон также ведет переговоры с рядом стран по "обучению пилотов" ВВС Украины.

Подобную инициативу французский лидер подтвердил это намерение на саммите НАТО в Вильнюсе. Он убежден, что SCALP-EG помогут ВСУ получить преимущество в контрнаступлении.

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