Главный итог 2020 года для Беларуси в социально-политической сфере – окончательное и бесповоротное разрушение мифа про большинство за Лукашенко. Это очень важная вещь с психологической точки зрения.

Его поддерживало менее половины населения и 5, и 10, и 15 лет назад. Но отточенная система фальсификаций выборов, система цензуры и пропаганды, вся государственная машина от спецслужб до идеолога на местном предприятии долгие годы вводили в заблуждение миллионы белорусов и дезориентировали их.

Развитие социальных сетей, идиотские действия властей на фоне коронавирусной эпидемии и президентская кампания как таковая привели к беспрецедентной мобилизации сторонников перемен.

Долгоправящего авторитарного лидера на выборах обошел оппонент без всякого опыта общественной и политической деятельности, фактически случайный человек-символ в абсолютно вынужденной, непредсказуемой ситуации, в условиях максимально короткой избирательной кампании и чрезвычайно репрессивной атмосфере.

Более того, этот оппонент – женщина, а это двойной удар для авторитарного правителя, в системе ценностей которого женщина может лишь прислуживать, а народ якобы не готов за женщину голосовать в принципе.

Ключевой день года с политической точки зрения – 19 июня, когда протесты продолжились самостоятельно во многих городах без призывов каких-либо политических сил. Послевыборные события стали продолжением этого потенциала.

В 2020 году выступающие за перемены белорусы наконец осознали, что находятся в большинстве, и это переломный исторический момент.

Пусть 2021 год станет важным годом для торжества справедливости и восстановления законности!