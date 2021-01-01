Головний підсумок 2020 року для Білорусі в соціально-політичній сфері – остаточне і безповоротне руйнування міфу про більшість за Лукашенка. Це дуже важлива річ з психологічної точки зору.

Його підтримувало менше половини населення і 5, і 10, і 15 років тому. Але відточена система фальсифікацій виборів, система цензури та пропаганди, вся державна машина від спецслужб до ідеолога на місцевому підприємстві довгі роки вводила в оману мільйони білорусів і дезорієнтували їх.

Розвиток соціальних мереж, ідіотські дії влади на тлі коронавірусної епідемії і президентська кампанія як така, що привели до безпрецедентної мобілізації прихильників змін.

Довгоправлячого авторитарного лідера на виборах обійшов опонент без будь-якого досвіду громадської і політичної діяльності, фактично випадкова людина-символ в абсолютно вимушеній, непередбачуваній ситуації, в умовах максимально короткої виборчої кампанії і надзвичайно репресивній атмосфері.

Більш того, цей опонент – жінка, а це подвійний удар для авторитарного правителя, в системі цінностей якого жінка може лише прислужувати, а народ ніби-то не готовий за жінку голосувати в принципі.

Ключовий день року з політичної точки зору – 19 червня, коли протести продовжилися самостійно в багатьох містах без закликів будь-яких політичних сил. Післявиборчі події стали продовженням цього потенціалу.

У 2020 році виступаючі за зміни білоруси нарешті усвідомили, що знаходяться в більшості, і це переломний історичний момент.

Нехай 2021 рік стане важливим роком для торжества справедливості і відновлення законності!