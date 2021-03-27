Белорусы попытались выйти на первый массовый протест 2021 года: задержаны 100 человек. Фото и видео

В Беларуси 27 марта оппозиция попыталась провести протест, который должен был стать первой массовой акцией, однако силовики с самого утра стянули спецтехнику и начали задержания.

По последним данным, в Минске схватили около 100 человек, среди которых есть также журналисты, пишет "Медуза" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, задержания проводились в районе станции метро "Пушкинская", Академии наук и площади Бангалор, которые были определены точками сбора протестующих. Также "под руку" силовикам попадались и простые прохожие.

В центре города заметили спецтехнику: водометы, автозаки.

Акцию анонсировали после того, как на День воли, который отмечали в Беларуси 25 марта, в стране задержали 250 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 марта США ввели санкции в отношении 43 белорусских должностных лиц, причастных к жестоким разгонам протестующих и нарушении их свобод.

Напомним, что в конце сентября состоялась "инаугурация" Александра Лукашенко после выборов президента, которые были признаны мировым сообществом сфальсифицированными.

Позднее США, Канада, Украина и ряд стран ЕС заявили, что тайная "инаугурация" является нелегитимной.

В итоге большинство стран мира не признали легитимность незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко.